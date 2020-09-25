Когда в Челябинской области исчезнет аварийный участок дороги на Екатеринбург

В резиденции губернатора обсудили стратегические планы по развитию сети федеральных дорог, проходящих по Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

На совещании в резиденции губернатора обсудили продолжающуюся реконструкцию федеральных дорог, проходящих по Челябинской области, и планы развития.

На участке М-5 «Урал» до Екатеринбурга расширяется двухполосный участок, и вместо планируемых 8 км будет введено в этом году 12 км. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал», в ближайшие несколько лет будет реконструирована остальная часть дороги до полной ликвидации аварийно-опасного участка.

Ремонтируется федеральная трасса и в направлении Уфы. В этом году автомобили пойдут по отремонтированному четырехполосному участку в районе Чебаркуля.

Началась реконструкция федеральной трассы от границы с Башкортостаном в челябинском направлении Челябинска. За несколько лет участок дороги в Ашинском районе расширится до четырех полос. Обходная дорога пройдет мимо Сима: это позволит разгрузить сложный участок.

Совместные планы региональных властей и Росавтодора верстаются сейчас на ближайшие восемь лет. Все магистрали будут иметь по четыре полосы движения, в том числе — М5 «Урал».