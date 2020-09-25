Бабушка говорит, что ничего не знает и отрицает вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Миассе за сбыт героина в крупном размере задержали 90-летнюю пенсионерку. Старушка, по данным СМИ, сбыла около 13 граммов наркотика. От официальных комментариев в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздерживаются.

Меру пресечения ей будут избирать сегодня. Следствие, как пишут местные СМИ, будет просить отправить старушку под домашней арест, так как под стражей женщину преклонного возраста содержать, как минимум, не гуманно. Задержанная пока отрицает вину.

Официально эту информацию в ГУ МВД по Челябинской области не подтверждают.

— Мы воздерживаемся от комментариев, — ответили корреспонденту КП-Челябинск в полицейском главке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru