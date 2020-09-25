При раскопках древнего города археологи нашли редкую монету

Профессор МГТУ им. Г.И. Носова, более четверти века участвующий в раскопках древнего города Фанагории, исследовал редкую монету последнего крымского хана Шахина Гирая, потерянную на Таманской земле 237 лет назад.

Данная находка — большая редкость для Фанагории. Она вызвала глубокий интерес ученых: каким образом монета Крымского ханства, отчеканенная в Бахчисарае на третьем году правления последнего крымского хана Шахина Гирая, оказалась на Тамани?

Один из известных отечественных специалистов по античным монетам, нумизмат Фанагорийской экспедиции, ведущий сотрудник Института археологии РАН, директор НИИ исторической антропологии и филологии МГТУ им. Г.И. Носова, профессор Михаил Григорьевич Абрамзон объяснил, что эта медная монетка была обронена воинами или подданными Шахина Гирая в результате событий, связанных с вхождением Крыма и Кубани в состав Российской империи в конце XVIII века.

Раскопки крупнейшего античного археологического памятника России «Фанагория» проводит Фанагорийская экспедиция Института археологии РАН под руководством известного археолога, профессора В.Д. Кузнецова. Михаил Григорьевич работает в экспедиции с 1993 года и является главным нумизматом.