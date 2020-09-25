На карантин по ОРВИ закрыты 497 классов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области уменьшилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

— Классов, закрытых на карантин стало меньше, если сравнивать со вчерашним днем, — 497, — рассказала пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова. — Число полностью закрытых школ не изменилось — их по-прежнему 10: две школы вышли с карантина, а две другие добавились.

Приступили к учебе в обычном режиме, в частности, обручевская школа в Кизильском районе и балканская школа в Нагайбакском районе. Ушли на карантин — нагорненская СОШ в Увельском районе и школа №1 Кусы.

Закрытыми из-за ОРВИ на сегодняшний день остаются по две школы в Кизильском, Красноармейском районах и Южноуральске, по одной — в Саткинском и Еманжелинском районах.

— В понедельник-вторник какие-то из этих образовательных учреждений возобновят занятия, — добавила Светлана Платонова.

По данным Минздрава, в Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса среди школьников. Возраст детей, и из каких они городов, в ведомстве не уточнили.

Минздрав Челябинской области начал дополнять статистику по коронавирусу данными о заболевших школьниках после поручения первого заместителя главы региона Ирины Гехт. Вице-губернатор возмутилась, что журналистам не предоставляют такую информацию.

В Челябинской области решили не отправлять классы на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди школьников. Изолировать будут только заболевшего ребенка и тех, кто с ним тесно контактировал.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 4 октября.

На Южный Урал пришла первая партия вакцины от COVID-19. Поставку используют, во-первых, для отработки логистики отгрузок в больницы региона. Во-вторых, препарат направят на вакцинацию медработников.

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