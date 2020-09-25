В Челябинске директора строительной фирмы осудили за использование пиратских копий «Майкрософта»

Суд установил, что женщина незаконно использовала программы на сумму свыше 290 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске суд Сосновского района вынес приговор в отношении 45-летней женщины за использование нелицензионного программного обеспечения. Ее признали виновной в преступлении по пункту «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Подсудимая является директором одной из строительных фирм в поселке Новый Кременкуль. Она видимо решила сэкономить деньги и установить на компьютеры своего офиса пиратские копии программ «Майкрософта» и «1С».

— При этом женщиной проигнорированы представления, внесенные сотрудниками правоохранительных органов в 2018 году, в которых доведены положения законодательства, запрещающие незаконное использование объектов авторского права, в которых требовалось принять меры по выявлению и устранению возможного незаконного использования программ для ЭВМ в деятельности организации, — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Женщина незаконно использовала пиратские программы на сумму свыше 290 тысяч рублей. За совершенное преступление ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru