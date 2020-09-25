Итоги годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

Фото: предоставлено ВТБ

Cостоялось годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2019 года. В соответствии с рекомендациями Банка России и решением Наблюдательного совета собрание прошло в форме заочного голосования. Всего с 1 по 24 сентября в заочном голосовании приняли участие 4 191 держатель акций Банка, из которых 96% воспользовались электронным голосованием в мобильном приложении «Акционер ВТБ» или на сайте ВТБ Регистратора. Число участников собрания выросло на 78% по сравнению с прошлым годом.

Акционеры приняли участие в голосовании по 18 вопросам повестки дня. Были утверждены годовой отчет Банка за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год. Также принято решение о распределении прибыли Банка по результатам 2019 года в следующем порядке:

Фото: предоставлено ВТБ

Акционеры приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года в размере:

· 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля;

· 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

· 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Акционеры также приняли решение о распределении нераспределенной прибыли Банка прошлых лет в следующем порядке:

Фото: предоставлено ВТБ

Акционеры приняли решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

· в течение 10 (десяти) рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

· в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 5 октября 2020 года.

Собранием акционеров было принято решение в отношении выплаты вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в следующем размере:

1. за работу в составе Наблюдательного совета – 4 600 000 рублей каждому;

2. за председательство в Наблюдательном совете – 1 380 000 рублей;

3. за работу в составе комитета Наблюдательного совета – 460 000 рублей каждому;

4. за председательство в комитете Наблюдательного совета – 920 000 рублей каждому.

Также было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в следующем размере:

· за работу в составе Ревизионной комиссии – 916 310 рублей каждому;

· за председательство в Ревизионной комиссии – 274 893 рублей.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:

1. Варниг Артур Маттиас;

2. Григоренко Дмитрий Юрьевич;

3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

4. Задорнов Михаил Михайлович;

5. Костин Андрей Леонидович;

6. Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

7. Моисеев Алексей Владимирович;

8. Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

9. Решетников Максим Геннадьевич;

10. Сидоренко Валерий Валерьевич;

11. Соколов Александр Константинович.

Акционеры определили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 5 человек.

ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2020 год.

Кроме того, акционеры утвердили новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), а также Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Также акционеры приняли решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.

Отчет об итогах голосования будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте ВТБ в разделе, посвященном годовому Общему собранию акционеров - www.vtb.ru/agm2020/.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)