Иномарка насмерть сбила пешехода в Челябинской области

Погибшему было 45 лет. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла накануне, 25 сентября, в Аргаяшском районе на дороге Челябинск-Харлуши-Альмеево. 59-летний водитель на Honda Crosstour сбил пешехода, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. Кроме того, уже стемнело и мужчину было не видно на дороге.

По данным ГИБДД, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

— В результате ДТП 45-летний пешеход, от полученных травм скончался на месте происшествия, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В случившемся разбираются силовики.

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