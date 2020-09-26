Иномарка насмерть сбила пешехода в Челябинской области

Погибшему было 45 лет.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Авария произошла накануне, 25 сентября, в Аргаяшском районе на дороге Челябинск-Харлуши-Альмеево. 59-летний водитель на Honda Crosstour сбил пешехода, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. Кроме того, уже стемнело и мужчину было не видно на дороге.
По данным ГИБДД, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
— В результате ДТП 45-летний пешеход, от полученных травм скончался на месте происшествия, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
В случившемся разбираются силовики.
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