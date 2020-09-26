Школьники ежедневно стали пополнять статистику по коронавирусу. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 83 случая коронавируса. Среди заболевших — семь школьников. С начала пандемии число коронавирусных больных достигло 16 412. Такие данные озвучили в региональном минздраве.

— В Челябинской области по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 закрыт один класс, — уточнили в ведомстве.

Из больниц накануне выписали 15 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 674 человека. Под присмотром врачей остаются 3229 зараженных.

За прошедшие сутки скончались пять человек с COVID-19. Непосредственно от коронавируса умерла 52-летняя женщина. У остальных, мужчин 62 и 72 лет, а также женщин, 73 и 79 лет, были тяжелые хронические заболевания сердца и легких.

Напомним, в Челябинской области действует режим повышенной готовности до 4 октября. А также — масочный режим, который челябинцы стали игнорировать. Из-за чего силовики начали проверять общественные места и штрафовать людей без масок.

На Южный Урал пришла первая партия вакцины от COVID-19. Поставку используют для отработки логистики отгрузок в больницы региона и для вакцинации медработников.

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