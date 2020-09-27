Челябинский «Трактор» в овертайме уступил минскому «Динамо»

«Трактор» в овертайме уступил минскому «Динамо». Фото: Хоккейный клуб «Трактор»/vk.com

Черно-белые по ходу матча отыгрывались. Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу минчан. Во втором — отыграли одну шайбу и, а в третьем американец со вторым белорусским гражданством Ник Бэйлен сравнял счет — 2:2.

Основное время матча и овертайм завершились в ничью. В серии буллитов удачливее оказались динамовцы. 3:2 в пользу гостей из Минска.

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