Осень становится золотой - желтеют листья и щедро светит солнце. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики изменили прогноз и теперь говорят, что резкого похолодания на следующей неделе не будет. Бабье лето задержится еще на несколько дней. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в понедельник, 28 сентября.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночи в городе остаются холодными: всего +3...+5 градусов. Это связано с тем, что дни стоят ясные, небо чистое, и в темное время суток воздух быстро теряет тепло. Но уже к полудню воздух снова прогреется до +16...+18 градусов. Ветра в городе почти не будет, осадков тоже. Продолжается бабье лето.

Из-за безветрия в понедельник, 28 сентября, в Челябинске объявлен режим НМУ.

Абсолютно такими же ожидаются дни до конца следующей рабочей недели. Впрочем, более точный прогноз синоптики из Челябинска дадут завтра, когда снова заглянут в свои синоптические карты после выходных.

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