«Горящие машины, человеческие тела»: в жуткой автокатастрофе под Калининградом пострадала челябинка

Вот так выгляди место аварии, когда на помощь пострадавшим приехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В минувшее воскресенье, 27 сентября, водитель рейсового автобуса на трассе «Калининград-Янтарный» устроил смертельное ДТП, в котором пострадала челябинка Мария Чистякова. Девушка рассказала о случившемся журналистам.

— Мы ехали из Калининграда в Янтарный и на трассе в один момент просто случился удар. Мы просто не поняли сначала ничего. Когда уже вышли мы увидели, что случилась большая авария. Из машин, которые остановились, начали выходить люди, спрашивать, нужна ли помощь. Подвозили до скорой помощи, и мы согласились, нас увезли до скорой помощи, — рассказала Мария телеканалу «Каскад».

Как сообщает КП-Калининград, автобус выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком-песковозом. На место выехало около шести карет скорой помощи. В результате аварии погибло шесть человек, в том числе ребенок, еще десять пассажиров попали в больницу.

Свидетели рассказывают, что на месте ДТП перед ними развернулась жуткая картина. Один из водителей, увидев раненых людей, сразу бросился на помощь.

— Я ехал через пять минут после аварии, картина не для слабонервных, горящие машины, человеческие тела, — рассказывает один из очевидцев страшной аварии. — Быстро выскочил из машины, стал помогать людям выбраться из раскореженного автобуса…

— Мы ехали в Янтарный, а после поселка Кумачево нас обогнали сразу шесть карет Скорой помощи с включенными мигалками, поняли, впереди что-то страшное. Так и оказалась, — говорит еще одна калининградка Марина.

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