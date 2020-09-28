В Челябинске водитель легковушки погиб, врезавшись в грузовик

Водитель легковушки превысил скорость и врезался в грузовик. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинской области

Поздним вечером в воскресенье, 27 сентября, 54-летний водитель Matiz, превысив скорость и не рассчитав дистанцию, врезался в грузовик, который мыл дорожные ограждения. Авария произошла на улице Игуменка,119.

От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска. Известно, что ранее погибшего неоднократно привлекали к отчетности за нарушения правил дорожного движения.

Напомним, в этот же день в Калининградской области произошла смертельная авария, в которая пострадала челябинка. В ДТП погибло шесть человек, среди которых один ребенок.

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