Велогонщица из Челябинской области представит Россию на чемпионате мира

В центре стоит велогонщица из Копейск Эльвира Хайруллина. Фото: Министерство спорта Челябинской области

Велогонщица из Копейска Эльвира Хайруллина, став первой на чемпионате России по маунтибайку, завоевала право участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Турции 25 октября. Об этом сообщает министерство спорта Челябинской области.

— В Кыштыме завершилась серия всероссийских соревнований по велоспорту-маунтинбайку. В заключительный день соревнований прошел чемпионат России в гонке кросс-кантри-марафон, — рассказали в ведомстве. — Спортсменки преодолели дистанцию 60 км (3 круга по 20 км) по сильно пересеченной местности.

Среди женщин Эльвира стала первой, выхватив победу у спортсменок из Москвы и Санкт-Петербурга. Они соответственно заняли второе и третье места.

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