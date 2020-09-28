Минздрав озвучил свежие данные по коронавирусу на 28 сентября 2020 года

Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав озвучил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 28 сентября зарегистрировали 79 новых случаев, шестеро из заболевших — школьники. С начала пандемии заболело 16572 человека.

За день из больниц выписали 11 пациентов. Всего 12766 южноуралецев излечились от COVID-19.

За сутки в регионе погибло четверо зараженных. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием.

— пациентка, 79 лет: рак легкого, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 83 года: сахарный диабет, инфекционно-токсический шок;

— пациентка, 84 года: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 75 лет: сахарный диабет с поражением почек, хроническая сердечная недостаточность.

За время эпидемии в Челябинской области погибло 476 человек, заразившихся новой инфекцией.

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