Минздрав озвучил свежие данные по коронавирусу на 28 сентября 2020 года

Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Минздрав озвучил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 28 сентября зарегистрировали 79 новых случаев, шестеро из заболевших — школьники. С начала пандемии заболело 16572 человека.
За день из больниц выписали 11 пациентов. Всего 12766 южноуралецев излечились от COVID-19.
За сутки в регионе погибло четверо зараженных. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием.
— пациентка, 79 лет: рак легкого, гипертоническая болезнь;
— пациентка, 83 года: сахарный диабет, инфекционно-токсический шок;
— пациентка, 84 года: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;
— пациентка, 75 лет: сахарный диабет с поражением почек, хроническая сердечная недостаточность.
За время эпидемии в Челябинской области погибло 476 человек, заразившихся новой инфекцией.
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