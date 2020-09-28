В Челябинской области будут судить мужчину, устроившего смертельное ДТП на заснеженной трассе

Машина улетела в кювет. Фото: Регион-74 | Златоуст/vk.com

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении водителя, устроившего смертельное ДТП на трассе под Златоустом.

Как сообщает следствие, 28 сентября прошлого года 32-летний мужчина за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti ехал по трассе со скоростью около 70 км/ч. В тот день шел снегопад, поэтому дорога была скользкой. На одном участков трассы, где имеется спуск, иномарку занесло, после чего она врезалась в металлическое ограждение, часть которого воткнулась в салон авто. Затем машина перевернулась и угодила в кювет.

Водитель вез вместе с собой отца, мать и бабушку. В результате аварии 52-летний мужчина и 82-летняя женщина погибли от полученных травм. Чтобы извлечь пострадавших из металла, спасателям пришлось резать кузов машины.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Свою вину автомобилист признал. Уголовное дело направили в Златоустовский городской суд.

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