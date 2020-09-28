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В Челябинске подрядчика, срывающего контракты по ремонту перекрестков, внесут в «черный список»

На компанию пожаловались общественники ОНФ
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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Общественники пожаловались на компанию, которая занимается ремонтом трамвайных переездов

Общественники пожаловались на компанию, которая занимается ремонтом трамвайных переездов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активисты челябинского ОНФ пожаловались на подрядчика «Мегастрой», который занимается ремонтом трамвайных переездов. У общественников возникли вопросы к качеству работ на остановке «Свинокоплекс» и Новгородском проспекте, и они обратились в администрацию Челябинска.

В мэрии сообщили, что «Мегастрой» выиграл несколько торгов, и комитет дорожного хозяйства заключил контракты с компанией. К своим обязанностям подрядчик приступил вовремя, однако без задержек не обошлось.

— Некоторые объекты были выполнены в срок, на некоторых действительно фиксируются длительные задержки. Ситуация весь дорожный сезон находится под контролем, все нарушения фиксируются, с подрядчиком ведется претензионная работа, как это предусмотрено законом, — прокомментировали в пресс-службе мэрии Челябинска.

По условиям контракта, организация «Мегастрой» должна отремонтировать 19 перекрестков до 16 октября. Тем не менее, начинать работы подрядчик, похоже, не торопится.

— Комитетом дорожного хозяйства инициирована процедура по включению ООО «Мегастрой» в реестр недобросовестных поставщиков, — добавили в администрации города.

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