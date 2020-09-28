Птицефабрика, незаконно вывозившая отходы в Челябинской области, проиграла суд с прокуратурой

Нарушения были найдены в результате прокурорской проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магнитогорская природоохранная прокуратура провела проверку на птицефабрике в Увельском районе. Как оказалось, компания «Уралбройлер» нарушила требования по охране окружающей среды.

По данным прокуратуры, срок действия документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение уже истек. Предприятие должно было разработать и согласовать новый документ, однако этого не сделало.

Руководителям предприятия внесли представление об устранении нарушений, но в компании посчитали, что проверка была незаконной, и обратились в Арбитражный суд Челябинской области, чтобы доказать это.

— Решением Арбитражного суда Челябинской области в удовлетворении требований ЗАО «Уралбройлер» отказано, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Решение оставлено без изменения, проведение проверки прокурора признано законным и обоснованным.

В ведомстве также уточнили, что организация нарушила ст. 18 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», а также ст. 22, 24 Федерального закона «Об охране окружающей среды».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru