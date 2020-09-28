В Курганской области погиб врач-терапевт, заразившийся коронавирусом

В Курганской области погиб врач, у которого обнаружили коронавирус Фото: Валентина ВАГАНОВА

В воскресенье, 27 сентября, в Курганской области умер 62-летний врач. Как сообщает местный оперштаб, мужчина заразился коронавирусом. Погибший работал в приемном покое, был терапевтом и гастронэтерологом по совместительству.

— Наш коллега заболел несколько дней назад, ему резко стало хуже, он сразу попал в реанимацию. Пока рано говорить о причинах смерти, вскрытия еще не было. Все необходимые анализы и экспертизы для выяснения причин смерти будут сделаны вовремя, — сказала исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Елена Островских.

Медики вспоминают умершего, как надежного коллегу и профессионала, который помог сотням пациентов.

Сейчас Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование, а в больнице предпринимаются санитарно-противоэпидемические меры. Семье погибшего врача обещали оказать помощь.

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