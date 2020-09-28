«Разорил ты меня»: челябинец выиграл килограмм золота в шоу Ивана Охлобыстина на ТНТ

Челябинец выиграл слиток золота в шоу на ТНТ. Фото: tnt-online.ru

Челябинец Евгений Слепенков в третьем выпуске шоу «Золото Геленджика» на телеканале «ТНТ» выиграл килограмм золота, который стоит больше двух миллионов рублей. Молодой человек поделился, что планирует купить квартиру.

— Всем спасибо за поддержку. Хочу передать привет родным и близким: сестре моей, маме, папе, друзьям всем. И вам спасибо большое, — сказал Евгений. — Квартиру, может, куплю.

На пути к призу Евгению пришлось пройти несколько испытаний. Сначала участник преодолел семь стен с дверьми, где настоящая была только одна, затем перепрыгивал через рыб на пляже, одолел безумного суши-повара, а в конце забрался по скользкой лестнице.

— Эх, Женя, разорил ты меня, — воскликнул ведущий Иван Охлобыстин в финале программы.

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