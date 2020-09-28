За первый год ВТБ Мобайл подключил 240 тысяч абонентов

Фото: предоставлено ВТБ

Мобильный оператор ВТБ Мобайл за первый год работы подключил 240 тысяч абонентов. За это время абоненты оператора скачали сотни Тб трафика и проговорили десятки миллионов минут, при этом в период самоизоляции интернет-трафик на одного активного абонента вырос на 60%. В ближайшее время ВТБ Мобайл планирует расширить свое присутствие в регионах, запустить технологию виртуальных карт eSIM и еще более тесно интегрироваться с сервисами банка ВТБ.

За прошедший год услуги ВТБ Мобайл стали доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Большинство абонентов (55%) составляют мужчины, на женщин приходится 45%. Средний возраст – 41 и 44 года соответственно. За первый год работы у мобильного оператора появились свои рекордсмены: абонент из Санкт-Петербурга скачал 545 Гб трафика, а клиент из Москвы разговаривал 14 тыс. минут. Преимуществами безлимитных звонков внутри сети в сентябре воспользовались 57% абонентов.

По данным внутренних исследований, около 80% клиентов ВТБ Мобайл оценили тарифы как более выгодные, чем у предыдущего оператора. В среднем с сохранением номера к оператору переходят в 10 раз чаще, чем уходят от него. При этом до 100% услуг связи можно оплатить не рублями, а бонусами программы лояльности «Мультибонус». Среди преимуществ мобильного оператора – единый тариф в поездках по России, отсутствие платных подписок, а также возможность переноса неиспользованных остатков пакетов интернета, минут и SMS на следующий месяц.

Самыми популярными у клиентов способами пополнения счета оказались ВТБ-Онлайн, сайт и приложение ВТБ Мобайл, а также пополнение баллами «Мультибонс». При этом абоненты могут работать в ВТБ Онлайн, ВТБ Мои инвестиции или на сайте vtb.ru бесплатно. Абсолютное большинство (90%) воспользовались услугой, в том числе находясь в роуминге.

Число новых подключений к ВТБ Мобайл ежемесячно растет. Во многом это связано с тем, что клиенты получают максимум преимуществ от объединения мобильных и банковских сервисов. Например, управлять расходами можно как в приложении ВТБ Мобайл, так и в ВТБ Онлайн. Благодаря принципу «единого окна» можно получить консультацию по финансовым продуктам и решить любой вопрос по мобильной связи. Среднее время ожидания ответа в контакт-центре или чате – менее 1 минуты.

ВТБ Мобайл применяет качественные современные инструменты безопасности. За год оператор не зафиксировал ни одного случая с мошеннической подменой SIM благодаря внедренным мониторингам. Кроме того, ни один клиент не пострадал от непредвиденных списаний благодаря защите от платных подписок. На номерах всех абонентах стоит блокировка мошеннических звонков.

Максим Шарков, генеральный директор ВТБ Мобайл, отметил: «Мы довольны результатами работы оператора за первый год. Клиенты ВТБ Мобайл выбирают выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Это три преимущества, которые мы продолжаем активно развивать. В ближайшее время ВТБ Мобайл запустит еще ряд продуктов и появится в новых регионах. Это позволит нам в течение нескольких лет достичь доли в 20% по проникновению в активную клиентскую базу банка ВТБ».

Сегодня стать абонентом ВТБ Мобайл просто. Получить SIM-карту можно как в офисе ВТБ, так и дистанционно, заказав доставку на сайте оператора. Услуга доступна для всех жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).