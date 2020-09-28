Текслер изменил распоряжение о режиме повышенной готовности

В Челябинской области изменились правила режима повышенной готовности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 28 сентября, губернатор Алексей Текслер внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности по коронавирусной инфекции. Решение опирается на рекомендацию главы региона работодателям о переводе подчиненных на режим удаленной работы.

Изменение в режим повышенной готовности тоже адресовано работодателям. Нужно определить минимальное число работников, которых не переведут на дистанционку из-за их участия в непрерывных технологических и иных процессов, нужных для работы организации и предприятия.

«Обеспечить принятие решение об установлении минимально необходимой численности работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы», — говорит документ.

Кроме того, работодатели должны определить число сотрудников, которые перейдут на дистанционный режим.

Напомним, что в случае перевода предприятий и организаций из-за второй волны коронавируса, эпидемии ОРВИ и гриппа сотрудники школ, детсадов. Больниц и других социальных учреждений будут работать в прежнем режиме. Их перевод на дистант не планируется.

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