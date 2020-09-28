Ночью в Магнитогорске неизвестные подожгли четыре иномарки

В Магнитогорске полиция ищет поджигателей автомобилей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Магнитогорске под покровом ночи 27 сентября злоумышленники подожгли четыре японских автомобиля. Полиция уже возбудила уголовное дело и занялась поисками.
— 27 сентября в час ночи совершен поджог четырех транспортных средств. Возбуждено угольное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ), — рассказали в ГУ МВД Челябинской области.
Напомним, три месяца назад в Миассе произошел похожий случай. Пьяные вандалы прокололи шины и разбили стекла у автомобилей, стоявших на парковке, а после неудачной попытки угона решили их поджечь.
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