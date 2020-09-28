В Челябинской области «голубое топливо» приходит в деревни

В Чебаркульском районе с помощью средств государственной программы комплексного развития сельских территорий завершена газификация деревни Звягино, где построено пять км газораспределительных сетей. На эти цели направлено 8,4 млн рублей. Аналогичные работы проведены в селе Губернское Аргаяшского района, протяженность газораспределительных сетей в Губернском составила 3,3 км. До конца 2020 года по программе комплексного развития сельских территорий будет газифицировано еще пять сел в Аргаяшском, Кунашакском, Агаповском, Верхнеуральском и Нагайбакском районах.

— Газификация началась у нас очень давно, — рассказывает жительница деревни Звягино Татьяна Маханькова. — Еще первый губернатор Петр Сумин приезжал принимать первую улицу — верхнюю, где-то в 2002 году. Через 8 лет газифицировали еще две улицы, и вот остались только наши улицы без газа, как мы их называем, нижние — Красная и Российская. У нас не было проекта, поэтому попасть мы ни в одну программу мы не могли.

В 2014 году Татьяна Маханькова, будучи депутатом местного Совета, выступила с инициативой, звягинцы провели собрание жителей двух улиц, собрали первые средства — по пять тысяч рублей со 100 дворов, чтобы сделать проект. В 2015 году вновь на средства жителей также сделали межевание.

— Решили идти до конца, три раза в общей сложности собирали деньги. Особенно бабульки наши очень ждали газ, боялись не дожить, — делится эмоциями Татьяна Ивановна. — Благодаря тому, что у нас сельхозпредприятие действующее (СПК «Звягино»), нас включили в программу, и в апреле 2020 года нам выделили средства — 12 млн рублей, и в течение месяца практически все сделали.

В начале года муниципалитет объявил конкурс на строительство газораспределительных сетей среди подрядных организаций на выделенные из бюджета средства, что позволило сэкономить 4,3 млн рублей. По словам заместителя главы Чебаркульского района Василия Бабанова, из 148 домов, обозначенных в проекте, к «голубому топливу» уже подключено более пятидесяти. В совокупности на газификацию Чебаркульского района в 2020 году из различных источников и по разным программам будет направлено 48 млн рублей:

— Уровень газификации в Чебаркульском районе на сегодня невысокий — 42%. Был период, когда средства выделялись недостаточно. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в этом году выделил 48 млн рублей, на следующий планируется 53 млн рублей. Думаю, что выйдем на хороший результат, и не менее 60% жилого сектора газифицируем уже в следующем году. В этом году будет подключено к газу 888 квартир в Варламовском, Травниковском и Кундравинском сельских поселениях. Еще 32 млн рублей получили из регионального бюджета на дорожное строительство. В Варламово также по программе Минсельхоза сделали дорогу. Все другие работы на стадии завершения.

Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, газификация жилого сектора — одно из магистральных направлений региональной программы социального развития и обустройства сельских территорий:

— Газификация сельских поселений — комфорт, безопасность для жителей. По линии Министерства сельского хозяйства средства на эти цели выделяются с 2003 года, за это время по госпрограмме построено более 500 км газораспределительных сетей. В этом году по программе «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» будет построено 50,2 км газораспределительных сетей на сумму 112,7 млн рублей.