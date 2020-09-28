Школьник из Копейска стал призером конкурса Полины Гагариной

15-летний школьник из Копейска Николай Дербенев получил приз зрительских симпатий в вокальном конкурсе «Студия Полины Гагариной», который проходил в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

Онлайн-конкурс для юных вокалистов в возрасте от 15 до 18 лет проходил на сайте проекта «Поколение М». Участникам требовалось загрузить аудио- или видеофайл своего выступления на сайт. В качестве подготовки все желающие могли посмотреть онлайн-уроки по вокальному мастерству от Полины Гагариной, которая выступила куратором музыкального направления в проекте «Поколение М».

Николай Дербенев загрузил на сайт проекта видео своего исполнения лирической песни «Звуки пианино» рэп-исполнителя Мот, которое набрало наибольшее количество лайков и было отмечено призом зрительских симпатий.

— Я всегда увлекался творчеством и пробовал разные направления — играл на скрипке и фортепиано, танцевал брейк-данс. Раньше я занимался в хоре и недавно решил себя попробовать в сольном вокале. Мой художественный руководитель меня поддержала и предложила отправить мое видео на конкурс «Поколение М». Мой результат придал мне уверенности и сейчас я более активно занимаюсь вокалом. Обязательно буду пробовать себя еще и приму участие с следующем сезоне «Поколения М», — делится Николай Дербенев.

— Рад, что цифровые технологии помогают ребятам учиться новому, открывают возможность участвовать в таких крупных федеральных конкурсах и побеждать, независимо от того, где они живут — в крупном мегаполисе или небольшом населенном пункте. За время существования проекта «Поколение М» многие подростки из Челябинска и других городов области смогли заявить о себе на всю Россию, например, этой весной наши южноуральские ребята успешно прошли онлайн-прослушивания ГИТИС и получили рекомендации преподавателей на поступление — некоторые из них уже приступили к занятиям в этом учебном году, — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Участники конкурса также стали частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М», и своим творчеством могут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.