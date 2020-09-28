Девять жителей Челябинска пойдут под суд за воровство 180 метров труб канализационного коллектора

Похищенные трубы злоумышленники сдали в пункт приема металлолома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура региона направила материалы уголовного дела в Курчатовский районных суд Челябинска в отношении девятерых мужчин. Им предъявлено обвинение в краже и в приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.

По версии следствия, обвиняемые в период с марта 2018-го по апрель 2019 года совершили хищение напорного коллектора, который предназначался для транспортировки сточных и фекальных вод от насосной станции до очистных сооружений канализации.

— Злоумышленники получили схему резервного напорного коллектора, используемого на случай аварийной ситуации и похитили часть труб, произведя демонтаж и вывоз трубопровода, который сдали в пункты приема металлолома, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Предприятие, которое отвечало за водоснабжение и водоотведение, получило ущерб на сумму около 1,7 млн рублей. Всего было украдено 180 метров трубы массой 94 тонны.

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