Погода в Челябинске 29 сентября 2020 года: греют и солнце, и батареи

Все вокруг золотое, и душа поет.
Фото: Евгения ГУСЕВА
29 сентября человечество отмечает Всемирный день сердца. Каждый должен прислушаться к его стуку и, если что-то не так, обратиться к врачам. Впрочем завтра, наверное, вместо стука вы услышите песню. Сердца челябинцев радуются погожим денькам. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 29 сентября 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, ночью в городе холодно: всего +3...+5 градусов. До заморозков, как в горных районах области, пока не дойдет. Днем немного прохладнее, чем сегодня: до +16 градусов. Ветер слабый. И преимущественно без осадков.
Из неприятного: до конца месяца в городе НМУ.
В понедельник Челябинск начали подключать к отоплению. Во все жилые дома оно придет в течение нескольких дней. И очень кстати, так как к следующему воскресенью температура опустится до +11 градусов. А это норма для октября.
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