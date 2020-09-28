В Челябинске выбрали самую красивую девушку уголовно-исполнительной системы

В этом году за титул боролись 12 сотрудниц УИС. Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

В Челябинске, 25 сентября, состоялся финал регионального этапа всероссийского конкурса «Мисс УИС-2020». В этом году в борьбе за титул приняли участие 12 сотрудниц регионального ГУФСИН.

Конкурс проходил в течение двух дней. Вначале девушки прошли жеребьевку, после которой состоялся первый этап мероприятия. На нем нужно было продемонстрировать свои профессиональные навыки.

— С заданиями все красавицы справились блестяще: уверенно отвечали на сложные вопросы тестирования на знание законов РФ и нормативных актов уголовно-исполнительной системы, метко стреляли по мишени из пистолета Макарова и с легкостью выполнили комплекс силовых упражнений, — сообщили в ГУФСИН по Челябинской области.

На следующий день конкурсанткам предстояло показать на сцене свои личностные качества и творческие способности. Они должны были рассказать о своем родном крае и прорекламировать профессию сотрудника уголовно-исполнительной системы с помощью танцев, песен, пантомим и художественных миниатюр.

Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

В конце праздника девушки предстали перед зрителями в парадной форме и вечерних платьях.

Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Победительницей стала старший лейтенант внутренней службы ИК-25 Вероника Швед. Она представит Челябинскую область уже на всероссийском этапе конкурса «Мисс УИСС-2020».

Вероника Швед. Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

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