На челябинский аэропорт завели дело после жалоб о нарушениях масочного режима

Фото: ОНФ в Челябинской области.

Управление Роспотребнадзора возбудило административное дело на аэропорт имени Курчатова в Челябинске по фактам несоблюдения мер в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба местного отделения общероссийского Народного фронта.

— В отношении руководства челябинского аэропорта Роспотребнадзором возбуждено административное дело по фактам несоблюдения мер в целях противодействия распространению коронавируса. Ведется расследование по нарушениям, о которых ранее заявил Народный фронт, — сообщили в пресс-службе ОНФ.

Напомним, на прошлой неделе активисты Народного фронта провели проверку, как в челябинском аэропорту соблюдается масочный режим. По их словам, многие посетители воздушной гавани не используют СИЗы для того, чтобы обезопасить себя и других от коронавирусной инфекции

По данным Минздрава Челябинской области с начала пандемии коронавирусом заболело 16572 человека. Всего в регионе погибло 476 человек, заразившихся новой инфекцией.

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