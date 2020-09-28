Пожар в жилом доме Челябинска унес жизнь пенсионерки

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел накануне, 28 сентября, в жилом доме по улице Сталеваров. Там горела квартира, расположенная на третьем этаже.

На место происшествия прибыли пожарные. Им пришлось не только бороться с возгоранием, но и спасать жизни людей. Всего по маршевым лестницам они эвакуировали пять человек. Очаг пожара располагался в спальне, на кровати. При тушении огня сотрудники МЧС обнаружили пожилую женщину без признаков жизни.

— На месте работали сотрудники отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории для выяснения обстоятельств возникновения пожара. Наиболее вероятно, что причиной послужило неосторожное обращение с огнем при курении, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

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