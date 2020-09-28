В Челябинске открылся новый стенд со скакалками

Фото: vk.com / «Челябинская скакалка chelrope.ru

В Челябинске открылся новый стенд для скакалок. Он находится в Советском районе на улице Монакова. Теперь желающие заняться спортом могут бесплатно попрыгать на скакалках не только в центре города.

— Мы сделали очередной стенд со скакалками для всех желающих. Для его установки выбрали площадку ГТО на стадионе Локомотив. Теперь в Челябинске появилось еще одно место, где все могут свободно прыгать на скакалках, — сообщил автор проекта Максим Костандов.

Напомним, первый стенд со скакалками появился на Алом поле в начале августа. Его установил роуп-скиппер Максим Костандов. На реализацию своей задумки он потратил шесть тысяч рублей без учета стоимости самого инвентаря для прыжков.

Некоторые челябинцы предполагали, что установленный стенд разрушат, а сами скакалками своруют. Однако ничего серьезного не произошло. За прошедший месяц утащили или сломали в общей сложности 26 скакалок. Максим Костандов продолжает дополнять стенд спортивным инвентарем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru