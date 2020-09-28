Лучше перестраховаться: общественники поддержали рекомендации губернатора перейти на удаленку

Фото: gubernator74.ru

Администрация Челябинска переводит почти половину штата на удаленку. Исполнять обязанности дистанционно будут работники предпенсионного возраста, а их 45%, сообщает телеграм-канал «Челябушка». Тем, кто продолжит трудиться в здании администрации, будут измерять температуру.

— Ранее губернатор Алексей Текслер порекомендовал предприятиям подумать об удаленке для некоторых сотрудников, и мэрия просто воспользовалась случаем. Решения властей, как видим, на сей раз мягкие, о принуждении речи нет, лишь настоятельные рекомендации с ответственностью руководства конкретных учреждений, — уточняют авторы «Челябушки». — Думается, что и другие городские организации не станут «изобретать велосипед», а возьмут на вооружение опыт мэрии — лучше перестраховаться.

В ближайшее время предприятия города примут меры в соответствии с режимом повышенной готовности.