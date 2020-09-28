Наши люди учатся воспринимать мир шире: Илья Варламов на всю страну похвалил двор в Челябинске

Фото: varlamov.ru

Блогер Илья Варламов нашел в Челябинске образцовый двор, достойный быть примером в масштабах страны. Как отмечают авторы городского телеграм-канала «Челябушка», после благоустройства, на которое скинулись сами жильцы, заодно предоставив в управляйку схему работ, территория возле пятиэтажки на улице Елькина напоминает мини Европу. Пешеходные дорожки, зелень, ровный асфальт, лавочки, освещение, аккуратная парковка.

— Что тут добавить? Наши люди учатся воспринимать мир шире и вкладываться в свои дворы наряду с ремонтом квартир. Да, приходится бороться с ветряными мельницами бюрократии и получается это пока лишь у пробивных общественников типа Георгия Акмена, — продолжают авторы «Челябушки». — Что до Ильи Варламова, то он, кажется, переключился с больших (и практически нерешаемых) проблем Челябинска на малые кейсы. Прицельно, удобно. Власти-то могут и не отреагировать, жильцам же и доброе словцо приятно, и советы полезны. Так и происходят быстрые победы. Когда за все сразу не возьмешься, а постепенно каждый закуток можно и освоить.