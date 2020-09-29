Где в Челябинске ограничат движение во вторник, 29 сентября 2020

В городе продолжается дорожный ремонт.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске продолжается дорожный ремонт. Из-за этого на отдельных участках города могут возникнуть трудности с передвижением. Рассказываем, на каких.
По данным пресс-служба администрации города, движение будет затруднено на следующих участках:
— ул. Барбюса (здесь кладут асфальтобетонное покрытие);
— ул. Овчинникова (проводится демонтаж/монтаж бортового камня, снимают старое дорожное покрытие);
— ул. Мира (идет установка поребрик, кладут асфальт на тротуаре);
— ул. Машиностроителей (установка тактильной плитки на пешеходных переходах);
— ул. Кулибина (идет замена бортового камня, кладут асфальт);
— ул. Шагольская (кладут асфальт);
— ул. Косарева (идет установка бордюрного камня);
— ул. Индивидуальная (кладут асфальт на тротуар);
— ул. Островского (установка бордюрного камня).
— При этом график и виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, — добавляют в мэрии.
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