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Режим НМУ в Челябинской области продлится до октября

Синоптики рекомендуют ограничить прогулки на улице
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Черное небо над Челябинском пробудет до четверга

Черное небо над Челябинском пробудет до четверга

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области до 1 октября продлятся метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Режим «черного неба» будет действовать на территории Челябинска, Коркино, Магнитогорска, Карабаша, Златоуста и других населенных пунктов.

— В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями режим НМУ первой степени объявляется до 19 часов четверга, 1 октября, — сообщили синоптики.

В дни с НМУ предприятия обязаны снижать количество выбросов, а коммунальщики должны проводить дополнительную уборку. Что касается местных жителей, то в этот период рекомендуется как можно реже пользоваться транспортом и гулять на улице.

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