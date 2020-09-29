Лже-юристы оставили без денег и квартиры больного раком жителя Челябинска

Теперь мужчина вынужден жить на 11 тысяч в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболевший раком житель Челябинска не смог оплачивать ипотеку и обратился за помощью в юридическую контору. Результат превзошел ожидания. Теперь мужчина вообще не может снять деньги со своего личного счета в банке и вот-вот лишиться квартиры. Рассказываем, как юристы-мошенники затянули его в финансовую кабалу.

Лже-юристы, к которым обратился мужчина, посоветовали ему обанкротиться — мол, тогда долги спишут. Но юристы «забыли», что процедура банкротства не позволяет спасти квартиру, находящуюся в залоге. Теперь мужчине грозит выселение. Кроме того, на банковский счет мужчины наложено ограничение — челябинец может снимать не больше 11 тысяч рублей за месяц.

— Мы поможем челябинцу отстоять свои права. А другим горожанам стоит быть осторожнее. Провести процедуру банкротства нередко предлагают мошенники. Иногда это только усугубляет положение человека, — говорит эксперт ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин.

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