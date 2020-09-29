Тройное ДТП парализовало движение в центре Челябинска

Машины практически закрыли полосу. Фото: читатель КП-Челябинск.

В Челябинске огромная пробка на улице Худяковой. Из-за тройного ДТП затруднено движение от улицы Лесопарковой до Шершневской плотины.

Проехать трудно. Фото: читатель КП-Челябинск.

— Пока на место аварии сотрудников ГИБДД никто не вызывал, — заявили в отделе пропаганды ГИБДД города.

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