Тройное ДТП парализовало движение в центре Челябинска

Машины практически закрыли полосу. Фото: читатель КП-Челябинск.
В Челябинске огромная пробка на улице Худяковой. Из-за тройного ДТП затруднено движение от улицы Лесопарковой до Шершневской плотины.
Проехать трудно. Фото: читатель КП-Челябинск.
— Пока на место аварии сотрудников ГИБДД никто не вызывал, — заявили в отделе пропаганды ГИБДД города.
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