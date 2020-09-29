«Ситуация странная»: под Челябинском осужденного директора рыбзавода сменил выходец из уголовной среды

Кунашакскому МУП «Балык», одному из ведущих производителей и продавцов рыбы в Челябинской области, не везет с руководством. 9 сентября 2020 года районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы прежнего директора Эмиля Закирова. Он был арестован еще осенью 2018 года по обвинению в масштабном мошенничестве: как установило следствие, он вместе с главным бухгалтером похитил деньги и крупную партию пеляди и карпа. После заключения Закирова под стражу «Балык» ненадолго оказался без руководителя.

Нового директора назначил глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. Выбор был странный: в «Балык» пришел некто Наиль Булатов, гражданин, еще в 2000 году осужденный на 12 лет по целому букету статей — за кражу, бандитизм, разбой, мошенничество, хищение огнестрельного оружия.

— Ситуация странная, — рассказывает источник КП-Челябинск в правоохранительных органах. — При Булатове эффективность «Балыка» упала в разы — если по результатам 2018 года МУП показал 4,2 млн рублей прибыли, то в 2019 году — не более 500 тысяч. Однако при этом предприятие только получило новые полномочия — в январе 2020 года на его баланс были передано оборудование для обслуживания сетей водоснабжения района. Более того, Булатов регистрировался в местном ТИКе как кандидат в депутаты районного собрания. И даже после того, как облизбирком запретил ему участвовать в выборах, Булатов отказывался снять свою кандидатуру.

В правоохранительных структурах создавшимся на сегодня положением в Кунашакском районе недовольны. По мнению силовиков, бывшие «сидельцы» в креслах руководителей МУПов — прямая дорога к полной криминализации района.

В адрес главы муниципалитета Аминова готовится официальное представление. Как следует из его черновика (есть в распоряжении редакции), «ситуация способствует совершению преступлений экономической и коррупционной направленности, увеличению влияния ранее осужденных на территории Челябинской области, а также организации коррупционных связей с представителями органов власти и управления… Являясь директором МУП «Балык», Булатов будет продолжать скрывать объемы выловленной рыбной продукции, реализуя неучтенный товар в обход бюджета предприятия, а денежные средства, полученные с нелегального вылова, будут использоваться в личных целях, а также для пополнения «общака».

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