Каждый сутки в Челябинской области тест на коронавирус сдают тысячи человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным минздрава области, за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвержден еще у 83 человек. Среди вновь заболевших — три школьника. Общее число заразившихся коронавирусом в регионе уже достигло 16 тысяч 655 человек.

На лечении остаются 3 тысячи 360 человек. Один школьный класс закрыт на карантин по ковиду.

В печальную статистику по погибшим попали еще четыре пациента. Все они умерли от тяжелых хронических заболеваний, коронавирус у всех был сопутствующим недугом. В мир иной ушли:

— 65-летний мужчина с хронической обструктивной болезнью легких и сердечной недостаточностью;

— 88-летняя женщина с туберкулезом и гипертонией;

— 52-летний мужчина с ВИЧ;

— а также 72-летняя женщина с сахарным диабетом и хронической почечной недостаточностью.

Всего с начала пандемии в регионе погибли 480 человек, зараженных ковид.

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