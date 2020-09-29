«Уралэнергосбыт» просит содействия Полпреда в ситуации с долгами муниципальных предприятий Челябинской области

Гарантирующий поставщик Южного Урала направил официальное обращение Полпреду Президента в УрФО Николаю Цуканову с просьбой включиться в разрешение вопроса с хронической задолженностью муниципальных предприятий ЖКХ в Челябинской области.

В обращении говорится, что в Челябинской области сложилась крайне неблагоприятная ситуация, несущая риски стабильного и надежного энергоснабжения региона. Проблемы связаны прежде всего с огромными долгами муниципальных предприятий и предприятий ЖКХ. Задолженность за потребленные ресурсы уже составила 1 млрд рублей, более 300 млн принадлежат муниципальным предприятиям сферы.

Отмечается, что уровень оплаты со стороны муниципальных предприятий ЖКХ в адрес поставщика ресурсов зачастую составляет 20 % и менее, а от некоторых из них равен нулю. Это может говорить о том, что денежные средства, полученные от потребителей, просто не доходят до гарантирующего поставщика. Объекты ЖКХ являются социально-значимыми, однако привлечь внимание властей к решению вопроса на местном уровне не удается. Обстановка обостряется в условиях ограничения поставщиков в мерах воздействия на неплательщиков, связанных с распространением COVID-19.

- На наш взгляд, многие не понимают серьезности ситуации. Гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию для всех своих потребителей на оптовом рынке и рассчитывается за передачу с сетевыми компаниями. У нас 1,5 млн потребителей и более 40 тысяч клиентов-юридических лиц. Огромная дебиторская задолженность нарушает финансовую устойчивость компании, а несвоевременные расчеты с оптовым рынком могут привести к потере статуса гарантирующего поставщика и неблагоприятно отразиться на всех жителях региона. Челябинская область пережила уже два коллапса, связанных со сменой энергосбытовой компании, — прокомментировали в ООО «Уралэнергосбыт».

Еще в апреле текущего года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был утвержден ряд поручений, направленных на поддержку субъектов энергетики. Полномочным представителям Президента в федеральных округах поручено принять меры по повышению платежной дисциплины в части, касающейся оплаты потребленной электрической энергии в полном объеме. В связи с этим компания просит Полпреда подключиться к решению проблемы и дать поручение Правительству Челябинской области решить вопрос с погашением задолженности муниципальных предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию в полном объеме.