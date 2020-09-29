Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Челябинской области: синоптики обещают холодный февраль

До зимы далеко, а там прогноз, глядишь, и поправят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сколько синоптики не твердили, что долгосрочный прогноз погоды — дело неблагодарное, заглянуть в будущее очень хочется. И такую возможность нам снова дал гидрометцентр России. Его сотрудники предсказали погоду на предстоящую зиму.

По мнению небесных провидцев, этой зимой отличится февраль. На больше части России, в том числе и в Челябинской области, месяц будет холоднее обычного.

При этом в Гидрометцентре опровергают, что россиянам стоит ждать суровую зиму после жаркого, аномального лета. По словам специалистов, прямой взаимосвязи между летней жарой и погодой зимой провести невозможно.

Октябрь в Челябинской области будет в пределах нормы, а ноябрь и декабрь — теплее обычного. Такой прогноз также сделал Гидрометцентр России.

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