Нашли виновного: в Магнитогорске полуторогодовалый малыш выпал из окна детского сада

Любопытный малыш упал вниз с высоты первого этажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несчастный случай произошел в детском саду № 144 Магнитогорска. Полуторагодовалый ребенок залез на окно и выпал на улицу. Отвечать за случившееся придется заведующей детсадом, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— В июле 2020 года мальчик, которому тогда было 1 год и 9 месяцев, остался без контроля взрослых. Малыш забрался на подоконник в ясельной группе и выпал из окна первого этажа. Ребенок получил травмы лица и головы, — уточняет старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, ее оштрафовали на 10 тысяч рублей. Именно руководитель детсада несет ответственность за безопасность детей.

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