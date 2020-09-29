Текслер предлагает изменить программы обучения в вузах с опорой на нацпроекты

На заседании президиума Госсовета РФ под председательством Владимира Путина Алексей Текслер выступил с докладом по корректировке

нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда и поддержка занятости».

Алексей Текслер предложил создать институт «добросовестного экспортера» для реализации комплекса дополнительных преференций, упрощенного порядка взаимодействия с властью и сокращения административной нагрузки.

Нужен механизм льготного кредитования для роста производительности труда в отраслях «Сельское хозяйство», «Транспорт», «Строительство», которые могут участвовать в нацпроекте.

Текслер считает важным дополнить нацпроект созданием корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда на базе крупнейших госкорпораций в сфере ОПК.

Челябинский губернатор предложил включить дисциплину «Бережливое производство» в программы выпускных курсов ВУЗов и СПО. Обеспечить прохождение студентами практики на предприятиях-участниках нацпроекта.

Также он выступил с идеей создать цифровую платформу для быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношении работников и работодателей. Ресурс обеспечит не просто возможность работнику и работодателю находить друг друга, но и оформлять правоотношения в сфере занятости, в том числе на краткосрочный период, делать их максимально прозрачными, платить налоги.

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