Мужчина в маске украл коньяк из магазина «К&Б» в Челябинске

С наступлением пандемии стало удобней прятать лица под масками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В магазине сети «Красное&Белое» на Копейском шоссе покупатель пронес мимо кассы две бутылки алкоголя. Мужчину поймал охранник и вызвал правоохранителей.

— Представитель торговой точки указал на мужчину в защитной маске и пояснил, что тот совершил хищение двух бутылок коньяка на общую сумму около двух тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

32-летний задержанный уже был судим, в том числе за имущественные преступления. Мужчину доставили в отдел полиции.

Кражи в челябинских магазинах — довольно частое явление: недавно мужчина пытался украсть кроссовки, надев их на себя; в «Ашане» покупательница попыталась вынести 31 (!) тюбик зубной пасты; в «Ленте» на северо-западе покупательница набрала целую сумку сыра, а в «Ленте» на Артиллерийской украли четыре бутылки Bacardi, в «Л’Этуаль» 22-летний молодой человек стащил духи Moschino. Во всех случаях нерадивых покупателей доставляли в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru