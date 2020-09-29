Три жителя Челябинска два года воровали «быстрые деньги»

Воровать деньги преступникам помогали чеки и копии паспортов, выброшенные в помойку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Три челябинца воплотили в жизнь хитроумный план и два года воровали деньги у микрофинансовых организаций, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Некоторые клиенты МФО выбрасывали в мусорные баки квитанции об оплате и копии паспортов. Злоумышленник доставали их, а потом заполняли анкеты на сайтах микрофинансовых организаций и брали займы. Деньги преступникам переводили на специально оформленные банковские карты. Также преступники заводили для этого новые симки, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

За 2017-2018 год компания оформила 47 преступных займов и похитила 268 тысяч рублей. Все эти деньги товарищи по преступному промыслу потратили на себя.

За мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, уже имевший судимость организатор аферы получил 4 года и 9 месяцев колонии строгого режима, а его подельники — условные сроки.

В общей сложности они обманули 11 организаций: ООО МигКредит, ООО МФК Деньги взаймы, ООО МФК Мани Мен, ООО МФК Кредит 911, ООО МФК Лайм Займ, ООО МФК Конга, ООО МФК МангоФинанс, ООО МФК Экспресс деньги, ООО МФК Займер, ООО МФУ Казань, ООО МФК Центр Финансовой поддержки.

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