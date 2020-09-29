Прокатился пьяным на «Мерседесе»: рецидивиста из Челябинской области отправили в колонию строго режима

Рецидивиста задержали на проселочной дороге.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Житель Уйского района отправился в колонию строгого режима за то, что сел за руль пьяным. К счастью, мужчина никого не убил. Суровое наказание он получил за то, что сделал это уже не впервые.
Нарушителя задержали на проселочной дороге у села Ларино 19 июня 2020 года. Он ехал на «Мерседесе» абсолютно пьяным.
— Суд приговорил виновного к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого ему запретили в течении 2,5 лет садиться за руль в качестве наемного водителя.
В колонию рецидивиста отправили прямо из зала суда.
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