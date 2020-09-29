«Бывало, раньше пропадала»: молодую мать из Челябинской области ищут в Башкирии

Юля Вахитова не заходила на страницу в ВК с 11 сентября Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Магнитогорске пропала 29-летняя Юлия Вахитова. 3 сентября она вышла из дома на улице Фрунзе, 15, никому ничего не сказав. Восемь дней спустя она сообщила матери, что находится в Уфе, пообещав вернуться домой тем же вечером. С тех пор она не выходила на связь и не заходила в соцсети.

Сейчас женщину ищут в Башкирии, пишут наши коллеги КП-Уфа.

— Бывало, раньше пропадала, на неделю. Но так долго — впервые, — рассказала ее мама Ирина.

Рост женщины примерно 160 см., среднего телосложения, глаза зеленые. Во что была одета неизвестно. Родственники написали заявление в полицию, подключили поисковые отряды. Если вы знаете о местонахождении Юлии Вахитовой, позвоните в полицию или маме: 8-951-448-74-13 (Ирина).

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