Каслинский завод отлил фонари для сквера у Театра оперы и балета Екатеринбурга

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») отлил 220фонарных столбов для благоустройства сквера у Театра оперы и балета в Екатеринбурге. Модели всех осветительных приборов специально спроектированы для данного проекта специалистами завода.

Сквер открылся в конце прошлого года после реконструкции, продолжавшейся полтора года. Здесь появилось новое ограждение, ротонда, лестницы, прогулочные дорожки, вазоны и балюстрада из гранита, а также чугунные фонари и торшеры, благодаря обилию которых сквер получил в народе название сквера фонарей.

Литых светильников в сквере четыре вида: от миниатюрных торшеров высотой 80 сантиметров до внушительных столбов высотой более 10 метров. Изделия объединены в ансамбль единообразными матовыми плафонами в форме шара и общей стилистикой неувядаемой классики.

Сквер уже успел стать излюбленным местом отдыха горожан и гостей столицы Урала.

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