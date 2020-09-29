Мастер участка пойдет под суд за гибель девочки от удара током в Челябинской области

Мастер участка поленился проверить работу своих подчиненных, а их брак довел до трагедии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Халатность работника электросетей довела до трагедии. От удара током погибла 12-летняя девочка, а ее 6-летний брат получил тяжелые травмы в поселке Кисегаченский.

— В августе 2019 года во время грозы и штормового ветра на одной из опор электричества во дворе частного дома произошло растекание тока. Шестилетний мальчик попал в зону воздействия и получил тяжкий вред. Пытаясь оттащить мальчика от электроопоры, электротравму получила его сестра 12-ти лет. Позже девочка скончалась в больнице, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

За халатность, которая довела до трагедии, собираются судить мастера участка Сосновского РЭС.

Незадолго до трагедии опору ремонтировали его подчиненные. Работу провели с дефектом. Однако мастер поленился проверить своих коллег, что в итоге и стало причиной трагедии.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд. Мастеру грозят пять лет заключения.

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