«Позвонили, предложили девочку»: мошенники сняли сто тысяч с карточки молодого военного из Челябинской области

Парень повелся на красивые обещания и потерял бдительность. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

24-летний водитель воинской части в Чебаркуле стал жертвой мошенников. Молодому военному предложили провести время с девушкой легкого поведения и обобрали до нитки.

Как-то вечером парню позвонил незнакомый мужчина и предложил весело провести время в компании проститутки. Заплатить за визит военного попросили дистанционного. Для этого мошенник выспросил у водителя данные его банковской карты. После чего со счета военного пропали 113 тысяч рублей. А девочка-проститутка так и не приехала.

— Факт мошенничества подтверждаем. Злоумышленников уже ищут. О личности потерпевшего мы не уполномочены говорить, — сказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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