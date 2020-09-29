Жителю Челябинской области, устроившему массовую резню, заменили тюрьму на психбольницу

Погибшие хозяева дома Марат и Анастасия (слева). Лилия пришла в гости с двумя сыновьями — тот, что на фото, был убит Фото: соцсети

Челябинский областной суд освободил от уголовной ответственности жителя Нязепетровска, который жестоко расправился с двумя парами и четырехлетним сыном одной из женщин. Все пятеро умерли от глубоких ножевых ранений.

— В отношении него применены принудительные меры в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчина признан виновным в убийстве двух и более лиц и малолетнего (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Преступление было совершено 4 мая 2019 года. В ночь с пятницы на субботу компания распивала спиртное.

— На фоне употребления алкоголя у мужчины развилось временное психическое расстройство, внезапно возникло желание причинить смерть присутствующим. Вооружившись ножом, он поочередно нанес каждому из четырех взрослых и ребенку удары в область жизненно-важных органов: грудь, живот, голову. От полученных травм потерпевшие скончались на месте, — рассказали в пресс-службе Областного суда.

В живых оставил только младенца, который лежал в коляске: то ли пожалел, то ли не заметил.

Суд пришел к выводу, что мужчина представляет опасность для себя и окружающих. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, еще будучи подозреваемым мужчина пытался свалить вину на погибшего 35-летнего хозяина дома. Дескать, хозяин начал бросаться на участников застолья с ножом, а он попытался отобрать нож и случайно кого-то порезал. Но назвать ранения в грудь, живот, голову случайностью крайне сложно.

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